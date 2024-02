Câmara de Cachoeiro divulga aprovados para 3ª etapa de seleção de estágio

A Câmara de Cachoeiro de Itapemirim divulgou, nesta quinta-feira (22), a lista dos candidatos selecionados para a terceira etapa do processo seletivo de estagiários. Após a análise dos currículos, os candidatos passarão por uma entrevista realizada pela Comissão organizadora.

Fazem parte da comissão os vereadores Diogo Lube (PP), Alexandre Maitan (UB) e Paulo Sérgio de Almeida (PSB).

Ao todo, estão sendo disponibilizadas dezesseis vagas, sendo oito para estudantes de nível superior e oito para estudantes de nível médio. Sendo assim, foram convocados para a terceira etapa, o dobro de candidatos por vaga.

O edital de convocação está disponível no site oficial da Câmara, na aba “Processo Seletivo”, ou pode ser acessado clicando AQUI. As entrevistas serão realizadas nos dias 23 e 26 de fevereiro.

Sobre o estágio

O estágio terá duração máxima de dois anos a partir da data de homologação. Após a realização do processo de seleção, a previsão é de que o estágio comece no dia 05 de março.

A carga horária é de seis horas diárias para nível superior e cinco horas para nível médio. Os estagiários terão as atribuições de efetuar estudos e pesquisas referentes à sua área de atuação, colaborar para o desempenho das atividades da unidade organizacional, cumprir com as obrigações, deveres e horários e realizar outras tarefas correlatas.

O Valor da Bolsa estágio é de R$ 969,93, mais auxílio-transporte, que varia de acordo com os dias úteis trabalhados do mês. Além disso, os estagiários recebem um tíquete-alimentação no valor de R$ 601,50