Mudanças do Clima: ex-secretário do ES toma posse em Câmara Técnica

O secretário executivo do Consórcio Brasil Verde e ex-secretário estadual de Meio Ambiente do Espírito Santo Fabrício Machado tomou posse, nesta quinta-feira (22), como membro da Câmara Técnica de Desenvolvimento Econômico e Mudanças do Clima, em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, em Brasília.

“Este é um passo importante na busca por soluções sustentáveis para os desafios econômicos e ambientais que enfrentamos. Estou comprometido em contribuir com ideias e ações que impulsionem o desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental. Juntos, podemos construir um futuro mais verde e sustentável”, afirmou Machado.

A Câmara Técnica para o Desenvolvimento Econômico Sustentável e Mudança do Clima tem como objetivo priorizar medidas para adaptação à mudança do clima e defesa civil, neoindustrialização, transição energética, bioeconomia e descarbonização.

A autarquia tem importância estratégica para os estados na discussão e tomada de decisões a respeito do tema.