Campanha combate trabalho infantil no Carnaval do Espírito Santo

A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) promove, nesta sexta-feira (2), a terceira edição do Bloco da Proteção Contra a Violência Sexual e o Trabalho Infantil de Crianças e Adolescentes.

A ação acontecerá na abertura do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo. O principal objetivo da campanha é sensibilizar e informar o público capixaba sobre os graves danos, individuais e sociais, quando crianças e adolescentes são explorados, principalmente nesta época do ano.

Com material informativo e brindes, os 250 voluntários realizarão abordagens e distribuição de panfletos direcionados ao público presente. Além disso, o bloco terá a participação especial de 20 jovens do Projeto “Piedades do Futuro” e da madrinha oficial, a primeira-dama do Estado, Maria Virgínia Casagrande.

A Campanha de Enfrentamento ao Trabalho Infantil é uma proposta de caráter nacional, promovida pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), que buscam sensibilizar, mobilizar e articular os agentes institucionais governamentais e da sociedade civil para prevenir e erradicar todas as formas de trabalho infantil e assegurar a proteção ao adolescente trabalhador.

A secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Grillo, que também é madrinha do bloco, ressaltou a relevância da campanha, especialmente durante o período festivo: “Nesta época do ano, as crianças se tornam especialmente vulneráveis, tanto ao trabalho infantil quanto ao abuso. Devemos trabalhar incansavelmente para erradicar essa situação. É inspirador ver todos empenhados nessa ação tão relevante”, disse.

Além dos servidores da Setades, o bloco contará com a participação das equipes municipais que compõem o Sistema de Garantia dos Direitos das Crianças e Adolescentes, como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil da Região Metropolitana (Vila Velha, Vitória, Serra e Cariacica); a equipe do município de Colatina e Jaguaré, e integrantes do Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador (Feapeti); do Conselho Estadual dos Direitos das Crianças e Adolescentes (Criad), e da Secretaria da Educação (Sedu).