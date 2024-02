Alegre orienta profissionais para merenda escolar saudável

Oferecer uma alimentação saudável, atrativa e de qualidade para as mais de 2.500 crianças matriculadas na rede municipal tem sido uma das prioridades da Prefeitura de Alegre.

Como parte deste plano, 18 colaboradoras que atuam como merendeiras nas escolas da cidade e suas auxiliares, participaram de um encontro, nesta quarta-feira (31), realizado pela Secretaria Executiva e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS), por meio da Diretoria de Desenvolvimento Sustentável, para promover e ampliar a cultura da alimentação saudável e da sustentabilidade.

LEIA TAMBÉM: Transparência e governança: prefeito de Alegre é premiado por gestão eficiente

No evento, foram discutidos alguns conceitos da alimentação saudável, o papel da família, dos professores e dos pedagogos na qualidade da alimentação, assim como formas sustentáveis de aproveitar os recursos destinados à alimentação das crianças em idade escolar.

Além das profissionais que preparam diariamente a comida dos alunos da rede municipal de Ensino e das nutricionistas da Coordenação Nutricional da Secretaria Executiva de Educação – SEED, participou também a Consultora do Sebrae-ES em Alegre, Luciana Schaeffer e a Diretora de Desenvolvimento Sustentável e Coordenadora da Sala do Empreendedor de Alegre, Rayane Queiróz Barbosa.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.