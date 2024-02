Capixabas com dedos cruzados: Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 44 milhões

O sorteio deste sábado (10) da Mega-Sena está marcado para as 20h, e o prêmio acumulado chega a R$ 44 milhões. Para ganhar esse valor, o apostador precisa acertar as seis dezenas premiadas.

No último concurso, foram sorteados os números 06, 12, 20, 41, 43 e 59, mas nenhum apostador acertou os seis.

Para concorrer, é necessário pagar ao menos R$ 5, valor correspondente a uma aposta de seis números. As chances de vencer com essa aposta são de uma em mais de 50 milhões.

Informações da Agência Brasil.

