Resultado da Lotofácil deixa o Carnaval de capixabas mais feliz

O resultado da Lotofácil deixou o Carnaval de capixabas mais feliz. Quatro apostas do Espírito Santo acertaram 14 números na Lotofácil e faturaram R$2.216,68 cada, no sorteio do concurso 3026, realizado, nesta sexta-feira (10).

As apostas vencedoras são de Barra de São Francisco, Colatina, Fundão e Serra.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, duas apostas, uma de Cuiabá (MT) e a outra de Marília (SP), acertaram os 15 números e levaram R$1.014.898,35 cada.

Outras 6.758 apostas ganharam R$ 30,00, com 13 acertos; 91.751 apostas ganharam R$ 12,00, com 12 acertos, e 551.989 apostas ganharam R$ 6,00, com 11 acertos.