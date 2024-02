Carnaval: retiro é alternativa para quem busca espiritualidade e calmaria

Enquanto muitos se animam para festejar o Carnaval nas ruas, com bloquinhos e trios elétricos, outros buscam uma forma de vivenciar esse período com mais tranquilidade, fé e espiritualidade.

Assim, os retiros de Carnaval oferecem uma alternativa para quem prefere se afastar da agitação, se conectar com Deus e com o seu interior.

Leia também: Padres da Diocese de Cachoeiro participam de audiência com Papa Francisco

Esses encontros podem ser realizados em diferentes locais, como escolas, comunidades, centros de evangelização ou acampamentos.

Para aqueles que desejam fazer uma experiência diferente, na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim há diversas opções:

>> Retiro de Carnaval ‘Alegra-te’ – Marataízes

Data: 10 a 13 de fevereiro, voltado aos jovens.

Local: Colégio Padre Otávio Moreira, Barra de Itapemirim.

A programação conta com a Santa Missa, Adoração ao Santíssimo Sacramento, pregações, louvor, além de muita animação. O evento é realizado pela Renovação Carismática Católica da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.

O evento ainda terá um espaço kids voltado para crianças a partir de 8 anos.

Entrada: R$ 100,00 (a partir de 14 anos); R$ 20,00 (4 a 7 anos) e R$ 50,00 (8 a 13 anos).

Maiores informações nas redes sociais da RCC Cachoeiro:

Instagram: @rcc.cachoeiro

Facebook: RCC.DCI

>> 2° CarnaCristo – Mimoso do Sul

Data: 10 fevereiro, voltado às famílias.

Local: Paróquia São José

A programação começa com a Adoração ao Santíssimo Sacramento no Salão Paroquial. A agremiação sairá de frente da igreja matriz. De lá, os participantes percorrerão as principais avenidas da região central de Mimoso do Sul. A apresentação de Kacau Deejay encerra a folia.

Entrada: Evento gratuito. Abadá disponível na Secretaria Paroquial R$ 20,00.

Maiores informações na Secretaria Paroquial (Rua Dr José Coelho Santos, 359, Mimoso do Sul), ou pelo telefone (28) 99922-1119

>> Retiro ‘Bem-aventurados’ – Cachoeiro de Itapemirim

Data: 10 a 13 de fevereiro, voltado às famílias.

Local: Centro de Evangelização “Casa de Maria” (Zona Rural – Localidade São Simão / Bairro IBC. Referência: estrada de chão logo após a Polícia Federal sinalizada com placas indicativas.).

A programação conta com a Santa Missa, Adoração ao Santíssimo Sacramento, pregações, louvor, lazer e muita animação. O retiro é organizado pela Comunidade Católica Encontro, uma Comunidade de Vida e Aliança inserida na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim desde 1999.

Entrada: Inscrições gratuitas.

Para mais informações: (28) 99978-8205

>> 9ª Bloco Bote Fé – Marataízes

Data: 13 de fevereiro, voltado às famílias.

Local: Avenida Beira-Mar, Marataízes.

A 9ª Edição do Bloco Bote Fé começará com a Adoração ao Santíssimo Sacramento, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, com início previsto para as 16h30, logo após, o bloco com trio elétrico desfilará pela avenida Beira-Mar com um reportório variado de músicas católicas, aliado a muita folia de forma sadia, respeitando os valores cristãos e anunciando o Evangelho.

Entrada: Inscrições gratuitas. Abadá disponível R$ 20,00.

Para mais informações: (28) 99978-8205.

>> 1° Retiro para Jovens da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim – Vargem Alta

Data: 10 a 12 de fevereiro, voltado aos jovens.

Local: Centro de Evangelização São João Batista, Jaciguá.

Em Jaciguá, será realizada a 1ª edição do Retiro para Jovens da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim e conta com meditações, pregação, gincanas e muito mais. O evento é realizado pelo Treinamento de Leigos Cristãos e Adolescentes (TLCA).

Entrada: Inscrições esgotadas.

Para mais informações: (28) 99945-0881.