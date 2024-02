Carreta é retirada e pista é totalmente liberada na BR-101 em Mimoso

Após ficar horas interditada para o trabalho da Polícia Rodoviária Federal na retirada de um caminhão que se envolveu em um acidente na madrugada desta quinta-feira (1º), a pista no km 443 da BR-101, em Mimoso do Sul, já está totalmente liberada.

“A PRF informa que a pista no km 443 da BR-101, em Mimoso do Sul, já está totalmente liberada”, informou nas redes sociais.

Ainda não há informações sobre feridos no acidente.

