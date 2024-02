Carro roubado é encontrado em distrito de Cachoeiro

Um veículo com restrição de roubo foi recuperado, nesta sexta-feira (9), no distrito de Córrego dos Monos, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar, o carro, modelo Honda Fit, de cor verde, estava abandonado em uma via e foi localizado por volta das 18h.

Ninguém foi preso. O registro de furto\roubo do veículo foi registrado na última quinta-feira (8), segundo informações do 9º Batalhão da Polícia Militar.

