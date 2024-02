Homem é detido após ser flagrado com carro roubado na BR-101

Um homem foi detido após ser flagrado com carro roubado na tarde desta terça-feira (27), no km 304 da BR-101, em Viana.

De acordo com a PRF, durante fiscalização realizada pelos agentes, foi abordado um veículo Fiat/Strada, de cor prata, onde foi realizada uma vistoria nos elementos de identificação veicular, na qual foram avistados sinais de adulterações.

Por meio de outros elementos rastreáveis, foi possível identificar que o automóvel original possuía restrição de roubo/furto registrada no dia 3 de fevereiro em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Quando questionado sobre a procedência do carro, o condutor informou que pertence a um vendedor em Minas Gerais, com o qual está negociando outro veículo que está passando por manutenção. Por conta disso, estaria com o automóvel em questão emprestado desde o dia 8 de fevereiro.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) local para que fossem tomadas as medidas cabíveis.