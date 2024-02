Carro roubado no Rio de Janeiro é recuperado em Itapemirim

A Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo na tarde desta quinta-feira (1º), no km 414 da BR-101, no município de Itapemirim. Segundo a PRF, o carro foi roubado no Rio de Janeiro.

A PRF informou que durante fiscalização com foco no combate à criminalidade, foi realizado a abordagem de um automóvel Fiat/Uno, da cor prata.

Leia também: Homem ameaça matar a ex com facão e marreta e acaba preso em Ibatiba

O condutor informou que não possuía habilitação e que, como era proprietário de uma oficina mecânica, um cliente, do qual não sabe o nome ou não o conhece, deixou o automotor com ele na oficina há aproximadamente um ano e meio e solicitou que fizesse a manutenção preventiva do veículo até o dia em que ele voltasse de viagem, não sabendo mais informações sobre a procedência do carro.

Após vistoria, constatou-se que se tratava de um clone veicular, sendo que o original possui restrição de roubo e furto, ocorrido no município de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, no dia 17 de novembro de 2022.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim, para as medidas legais cabíveis.