Chuva alaga escolas e destrói ponte em Ibatiba

As chuvas que caíram, nesta quinta-feira (1), em Ibatiba, deixou casas e escolas alagadas e destruiu uma ponte que dá acesso ao município.

Por causa do estrago, a administração municipal fez alterações no trânsito e informou que a Defesa Civil do município segue monitorando o período chuvoso e mantém o plantão 24h para emergências.

“Devido a destruição da Ponte que liga o bairro Trocate (Perto da Garagem da Cruz Veículos) pela enchente dessa quinta-feira (1), o trânsito está fluindo pela via atrás do Açougue do Tuá, próximo ao local”, informou a Prefeitura de Ibatiba por meio de sua rede social.

Foto: Reprodução | Prefeitura de Ibatiba

De acordo com a Defesa Civil, a água atingiu principalmente os bairros Trocate, Promorar I, parte baixa dos bairros Floresta I e Boa Esperança e parte do Centro.

“Desde a noite de (1), nossa equipe está prestando apoio a população e principalmente a Secretaria de Assistência Social, dando esse primeiro suporte aos atingidos”, destacou o prefeito Luciano Pingo.

Escolas inundadas

A administração municipal também destaca que equipes já estão trabalhando na limpeza de duas escolas municipais que ficaram inundadas pela água.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a Escola Municipal Marlene Rodrigues Avila, no bairro Boa Esperança, e a Escola Municipal Santa Maria, no córrego Santa Maria, registraram alagamentos.

Foto: Reprodução | Prefeitura de Ibatiba

“Um mutirão de limpeza está sendo realizado nas escolas. Os prejuízos ainda estão sendo analisados pelas equipes”, afirmou a prefeitura.

Caso haja necessidade de ajuda, a orientação é de que a população entre em contato com o número (28) 99955 7763 ou procure o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).