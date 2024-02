Cidade do Sul do ES atinge 2ª maior temperatura do Brasil nesta quarta (28)

A cidade de Alegre, no Sul do Espírito Santo, registrou a segunda maior temperatura do Brasil nesta quarta-feira (28), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os termômetros na Cidade Jardim atingiram os 38°C. Portanto, um sol para cada um!

Aliás, a temperatura em Alegre é a mesma registrada pela capital do Estado. Os termômetros em Vitória também bateram os 38°C. No entanto, as duas cidades só ficaram atrás de Três Cidades, no Mato Grosso do Sul, que atingiu 38,4°C. Em suma, os dados do Inmet foram computados às 14h.

Maior temperatura do Brasil e previsão de chuva

No entanto, nesta quarta-feira (28), o Inmet emitiu um alerta laranja de chuvas intensas para várias cidades do Sul do Espírito Santo. Contudo, o alerta inclui o município de Alegre.

Com grau de severidade de perigo potencial, o alerta amarelo é válido até às 10h desta quinta-feira (29), e prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Contudo, o alerta prevê baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Confira as cidades em alerta:

Alegre

Apiacá

Atílio Vivácqua

Bom Jesus do Norte

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Ibatiba

Ibitirama

Irupi

Itapemirim

Iúna

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

São José do Calçado

Vargem Alta