Com estoque baixo, HIFA pede doações para Banco de Leite

O Banco de Leite Humano “Jurema Abranches” está com baixo estoque de leite e equipe de profissionais faz apelo para que nesta volta do feriado doadoras retornem doações e mulheres lactantes se sensibilizem e se tornem também doadoras. Atualmente, o déficit entre as doações e a demanda é preocupante.

De acordo com a médica responsável pelo Banco de Leite do HIFA, Dra. Jaqueline Lucindo Fonseca, a quantidade atual de leite pasteurizado, um processo importante que o leite precisa passar para que seja disponibilizado é de aproximadamente 3L, quantidade insuficiente para atender os bebês prematuros em tratamento na maternidade.

É importante esclarecer que ao doar, não falta leite para os seus filhos. “Quanto mais se tira o leite, mais aumenta a produção. Além disso, o leite pode ficar armazenado por até 15 dias sem que ele perca as suas propriedades. Lembrando que nós também somos uma rede de apoio a essas mães e não só coletamos o leite, mas orientamos e auxiliamos de modo a promover e apoiar o aleitamento materno”, esclareceu.

Vale destacar que a equipe do Banco de Leite faz visita domiciliar no município de Cachoeiro de Itapemirim para levar material necessário e realizar orientação para que a mãe possa acondicionar o leite de forma adequada.

Bebês prematuros

O destino do leite doado são os bebês em tratamento na UTIN do HIFA que não podem ser alimentados pelo processo natural da mama. O propósito da política de aleitamento materno é que o leite humano atenda toda a demanda de crianças internadas para que não seja necessário o uso do leite artificial.

Veja como se tornar doadora:

Para ser doadora é necessário estar amamentando ou ordenhando leite para o próprio filho e ser saudável (comprovamos com cartão de pré-natal, exames realizados e avaliação da médica assistente).

Em caso de dúvidas, os profissionais atendem o público externo de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h e finais de semana e feriado com agendamento.

As lactantes que desejam doar devem entrar em contato com a equipe do Banco de Leite Humano pelo telefone (28) 2101-5604 ou pelo e-mail [email protected], por onde receberão orientações sobre a ordenha, armazenamento e transporte do leite.

O banco de leite Humano “Jurema Abranches” fica localizado na Rua Coronel Guardia, nº 71, Sumaré, na rua lateral ao HIFA Maternidade.