Urgente! Santa Casa Cachoeiro só tem estoque de sangue para uma semana

Com a grande demanda do período de Carnaval, o estoque de sangue da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro está abaixo do esperado. Por conta disso, o hospital faz um apelo para atrair doadores e fazer a reposição para atender a necessidade de transfusão de pacientes.

De acordo com o enfermeiro supervisor do Banco de Sangue, Guilherme Polastrelle, se não houver doadores, o estoque dá só para uma semana.

LEIA TAMBÉM: Para manter estoque, é necessário de 20 a 25 doadores de sangue por dia

“Com esse período de férias e também de Carnaval os doadores viajam e ficamos com o estoque baixo porque cresce a demanda. Por isso, estamos fazendo um apelo para que as pessoas voltem a doar e nos ajudar a salvar vidas”, afirmou.

Segundo Polastrelle, para que o estoque esteja abastecido são necessárias em média 25 doações por dia. “Mas essa semana, depois do Carnaval, estamos tendo apenas sete doadores”, destacou.

O tipo sanguíneo AB negativo é o que está em estado crítico e precisa ser restabelecido com urgência. Os tipos A negativo, B negativo, AB positivo e O negativo também estão com a capacidade reduzida. Pessoas que tenham outros tipos sanguíneos também podem fazer a doação.

Além dos atendimentos de urgências, que são feitos todos os dias, o hospital também realiza diversas cirurgias eletivas que precisam de transfusão.

As pessoas interessadas em fazer a doação basta se dirigir até o banco de sangue e fazer esse gesto de solidariedade.

Não é necessário fazer o agendamento. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato com o hospital pelo telefone (28) 2101-2123.

O banco de sangue da Santa Casa funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16 horas. No sábado o horário é das 7h às 11 horas. No domingo o atendimento é interno.