Com recado para o PSB, deputado reafirma pré-candidatura a prefeito

A eleição para prefeito de Cachoeiro só acontece em outubro, mas os pré-candidatos a vaga do Poder Executivo já começaram as articulações. E o deputado estadual Bruno Resende (União), reafirmou, nesta sexta-feira (2), a sua pretensão de ser prefeito da Capital Secreta, após rumores de que não disputaria mais o pleito.

Atualmente, o parlamentar faz parte de um bloco composto pelo deputado estadual Allan Ferreira (Podemos) e o secretário Diego Libardi (Republicanos), ambos pré-candidatos a prefeito de Cachoeiro. O acordo é de que quem estiver mais bem avaliado será o candidato escolhido pelo grupo.

“Eu sou um homem de palavra e tudo o que está acordado com Diego Libardi e Allan Ferreira será cumprido. Mas eu sou pré-candidato a prefeito de Cachoeiro e vou trabalhar pela minha viabilidade”, afirmou Dr. Bruno.

O parlamentar também esclareceu que faz parte da base do governador Renato Casagrande e apesar de o PSB, partido do chefe do Poder Executivo estadual, ter pré-candidato a prefeito em Cachoeiro, não inviabiliza a sua pré-candidatura na cidade.

“Eu sou aliado do governador Renato Casagrande. Do PSB, eu posso ou não ser aliado, mas essa é uma decisão do partido. O PSB que vai decidir se fará aliança comigo ou não, mas as portas estão abertas”, declarou o parlamentar.

O deputado ainda ressaltou que o governador está ciente de todos os movimentos e articulações que ele vem fazendo com vistas ao pleito eleitoral de outubro em Cachoeiro.

“A decisão de ser candidato é minha. Ela não está terceirizada, mas eu gosto de ouvir e dialogar com todos que fazem parte do processo”, explicou.

Quando questionado sobre uma possível mudança de partido para ter apoio da base do governador, composta por partidos de centro-esquerda, na Capital Secreta, Bruno Resende descartou qualquer possibilidade quanto a isso.

“Eu não tenho possibilidade de mudança de partido. O União Brasil hoje é aminha casa e me dar a segurança de disputar a eleição para prefeito em Cachoeiro”, afirmou.