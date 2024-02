Companhia argentina promove oficinas de dança gratuitas no Sul do ES

O projeto “Las Líneas”, desenvolvido pela companhia argentina Junco, realiza apresentações e oficinas gratuitas de dança em Vitória, Guaçuí, São Mateus, Domingos Martins e Cachoeiro de Itapemirim. As inscrições estão abertas e podem ser feitas neste formulário (não é necessário ter experiência na área para poder participar).

A ação formativa “Bailar entre linhas” tem como objetivo compartilhar os processos criativos e de pesquisa da intérprete e criadora, Lucía Reizner. “Cada participante será convidado a buscar em seu corpo as suas possibilidades de movimento e criação. O intuito da oficina é expandir a percepção do corpo para dançar”, explica a artista.

Vitória recebe a primeira oficina, nesta sexta-feira (16), na Casa da Música Sônia Cabral, das 14h às 17h. No mesmo dia, às 19h, será apresentado o espetáculo “Las Lineas”, com entrada gratuita (os ingressos poderão ser retirados na bilheteria uma hora antes do início da apresentação).

O espetáculo

“Las Líneas” é uma indagação físico-poética sobre os vínculos entre uma mulher e os territórios que ela ocupa, suas memórias e seus rastros. Uma história de caminhos e espaços tecidos ao vivo entre um corpo e as linhas ao seu redor. Com direção de Ivna Messina, dramaturgia da própria Lucía Reizner e trilha sonora original de Esteban Bisio, as linguagens da dança e do teatro físico se misturam e dialogam criando uma peça artesanal, onírica e gestual.

O projeto é realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio do edital de Artes Cênicas, da Secretaria da Cultura (Secult).

A companhia

Criada na Argentina, em 2017, pela dançarina Lucía Reizner e pelo músico Esteban Bisio a Companhia Junco já se apresentou em diferentes locais de Buenos Aires, além de outras províncias do país. Desde 2018, a companhia reside no Espírito Santo, onde tem realizado espetáculos e ações formativas em escolas, teatros, centros culturais e festivais dentro e fora do Estado.

Por meio de propostas cênicas e performáticas, a Companhia Junco desenvolve uma pesquisa sobre as possibilidades de interação entre as linguagens da dança, a música e o teatro com uma abordagem poética ressonante.

Programação:

16/02 (sexta-feira) – Vitória

14 horas, oficina

19 horas, espetáculo

Casa da Música Sônia Cabral

Praça João Clímaco, Centro

Informações: (27) 3132-8399

18/02 (domingo) – Domingos Martins

9 horas, oficina

19 horas, espetáculo

Cena Escola de Dança

Rua Karl Gerhardt, 27, 2º andar, Praça da Biquinha, Centro

Informações: (27) 99892-8461

23/02 (sexta-feira) – Guaçuí

14 horas, oficina

Espaço Cultural Gota, Pó e Poeira

Rua Joaquim Martinho de Carvalho, 211, Centro

Informações: (28) 99271-2702

19 horas, espetáculo

Teatro Fernando Torres

Avenida Governador Francisco Lacerda Aguiar, Centro

Informações: (28) 3553-2826

24/02 (sábado) – Cachoeiro de Itapemirim

14 horas, oficina

19 horas, espetáculo

Centro Cultural Luz del Fuego

Rua Newton Prado, 29, Ibitiquara

Informações: (28) 99976-8098

02/03 (sábado) – São Mateus

9 horas, oficina

19 horas, espetáculo

A Margem Galeria

Avenida Cricaré, 1719, Cacique