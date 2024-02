Competição internacional de jiu-jitsu define campeões no ES

A AJP Tour Guarapari Internacional de jiu-jitsu definiu os vencedores do campeonato nesse domingo (4), em Guarapari. A competição foi sediada no Complexo Esportivo Maurice Santos e reuniu quase 800 atletas no local.

A Competição de jiu-jitsu foi realizada pela Federação Capixaba de Jiu Jitsu (FCJJE) e contou com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), via chamamento público.

Representantes de diferentes estados do País estiveram presentes, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Piauí, além de dois lutadores do Canadá.

Na competição de jiu-jitsu, Gi, as lutas aconteceram nas categorias Kids, Teen, Juvenil, Adulto e Master. Já na competição No Gi, as disputas foram nas categorias Juvenil, Adulto e Master. O torneio contou pontos para o ranking internacional e para o ranking capixaba FCJJE.

Na disputa No Gi, um dos destaques foi Enzo Pegorette, que se sagrou campeão. João Inácio também teve um bom resultado e garantiu o segundo lugar do pódio. Ambos são contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Sesport.

Clique aqui para conferir todos os resultados da competição de jiu-jitsu.



Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.



Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados. Com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).