Confira 6 dicas de como garimpar nos brechós e encontrar roupas lindas

Quem não gosta de visitar e comprar em brechós? A sustentabilidade invadiu a moda e se tornou a palavra do momento para muitas mulheres.

O mercado Second Hand está ganhando cada vez mais espaço entre os brasileiros. De acordo com as estimativas do Boston Consulting Group (BCG), o mercado de moda circular vai aumentar entre 15% a 20% até 2030 no país.

Esse aumento reflete uma mudança de mentalidade entre os consumidores. A conscientização ambiental e o desejo crescente por práticas de consumo sustentáveis, por parte, principalmente, da geração Z e millennium, têm impulsionado a busca por alternativas ao varejo convencional.

“A ideia de comprar roupas de segunda mão está se transformando em uma escolha ética sem deixar de lado o apreço pela moda. Os consumidores estão optando por brechós não apenas pela economia, mas porque é possível alinhar estilo, preço e redução do impacto ambiental”, declara Elki Zanandrea, empresária do brechó Peça Rara Jadim da Penha.

Para consumir nestes estabelecimentos a dica é aprender a garimpar. O que não se resume apenas a encontrar uma peça em boas condições, mas sim a identificar os itens que melhor se adequam ao seu estilo. Com a popularidade dos brechós em ascensão e oferecendo produtos de qualidade, é simples encontrar roupas que agradam. Mas um bom olho na hora da compra, sempre ajuda!

Confira 6 dicas de como garimpar em brechós

1 – Vá para um brechó com tempo

“Antes de tudo, para garimpar é preciso tempo. Vale a pena passar arara por arara. Sempre tem algo que passou despercebido por alguém ali”, comenta Elki.

2 – Experimente a peça

“Encontrou uma peça que te agrada, experimente. Afinal, você precisa garantir que aquela peça combina com você, se o tamanho está correto e se, claro, é confortável”, ressalta a empresária.

3 – Saiba o que você gosta e o que tem no seu guarda-roupa

De acordo com Elki, esta é uma das dicas mais importantes. Saber qual é o seu estilo vai te ajuda a fazer compras mais assertivas, sem correr o risco de comprar algo que não irá usar no futuro!

Além disso, a empresária recomenda conhecer bem as peças que você já tem no seu guarda-roupa. Isso ajuda a ter uma ideia das combinações que poderá fazer.

4 – Avalie a peça com cuidado

Elki explica que os brechós costumam fazer uma curadoria das peças, mas ainda assim, é importante você avaliar a peça com cuidado. Às vezes um ou outro desgaste pode passar batido. “É importante olhar com carinho para evitar levar peças com algum defeito para casa”.

5 – Acompanhe de perto promoções e descontos

“Vários brechós oferecem promoções especiais ou têm dias específicos com descontos. Esteja atento a essas oportunidades!”

6 – Visite os brechós regularmente

Para Elki, a última dica é a mais importante: “Toda vez que você conseguir, dê uma passadinha no brechó da sua preferência. Nós recebemos centenas de roupas semanalmente e as araras sempre estão com novidades.”