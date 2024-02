Confira! Atendimento domiciliar de exames laboratoriais em Cachoeiro

Pensando na comodidade e segurança de seus clientes, a Unimed Sul Capixaba oferece o atendimento domiciliar de exames laboratoriais do Laboratório Unimed, em Cachoeiro de Itapemirim. Além de reduzir o tempo de espera e a demanda nos postos de coleta, a iniciativa tem como diferencial a moderna tecnologia em equipamentos, infraestrutura adequada e uma equipe altamente capacitada.

O atendimento domiciliar do Laboratório da Unimed permite que a maioria dos exames laboratoriais sejam feitos na própria casa do cliente. O laboratório disponibiliza resultados de exames simples em até 24 horas e oferece estrutura especializada para atender crianças na Unidade Centro.

Segundo o supervisor de serviços próprios da Unimed Sul Capixaba, Paulo Trugilho, as coletas em residência são realizadas por profissionais/colaboradores da Unimed, membros da equipe do laboratório. “Todas as rotinas de segurança são seguidas. Os tubos que armazenam o sangue colhido já saem do laboratório adequadamente identificados, evitando riscos de perda ou extravios de material. O transporte do material é realizado em maletas com controle de temperatura, com isso garante a estabilidade do material”, explica.

A coleta domiciliar pode ser agendada para qualquer endereço dentro da cidade, bastando entrar em contato pelo telefone (28) 2101-6255 e pagar uma taxa de deslocamento. A Unimed também atende particular e convênios, incluindo Banescaixa, Capital Prev, Saúde Caixa e CASSI, além de empresas em parceria com o serviço de saúde ocupacional da Unimed.

Para mais informações sobre os serviços oferecidos e agendamento, os interessados podem contatar pelo WhatsApp no número (28) 2101-6255 ou acessar o formulário disponível no site https://www.unimed.coop.br/site/web/sulcapixaba/laboratorio-unimed

Exames laboratoriais: postos de coleta

Unidade no Hospital Materno-Infantil (28) 2101-6255

Praça Gilberto Machado, nº 7, Centro, Cachoeiro de Itapemirim – ES.

(anexo ao Hospital Materno-Infantil)

De segunda a sexta, das 6h às 17h. Aos sábados, das 7h às 11h.

Unidade no Hospital Unimed (28) 2101-6255

Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, nº 1329, Tijuca, Cachoeiro de Itapemirim – ES. (Rodovia Cachoeiro x Safra)

De segunda a sexta, das 7h às 17h.

Unidade no Perim Center (28) 2101-6255

Av. Jones dos Santos Neves, nº 1372/1442, Caiçara, Cachoeiro de Itapemirim – ES. (Perim Center, anexo à Radial)

De segunda a sábado, das 6h às 12h.

Unidade na Jones Santos Neves (28) 2101-6255

Av. Jones dos Santos Neves, nº 227, Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim – ES. (anexo à Farmácia Rede Farmes)

De segunda a sábado, das 6h às 12h.

Unidade em Castelo (28) 3542-2800

Rua Frei Manoel, nº 26, lojas 1 e 2, Centro, Castelo – ES. (próximo à Alameda Noivas)

De segunda a sexta, das 6h às 11h. Aos sábados, das 7h às 11h.

Unidade em Iconha (28) 3537-2328

Av. Padre Roque Valiati Baptista, nº 92, Centro, Iconha – ES

De segunda a sexta, das 6h às 12h e aos sábados, das 7h às 11h.