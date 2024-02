Confira dicas de como deixar a casa em segurança durante o Carnaval

O Carnaval é época de alegria, de curtir com a família e os amigos. Tem gente que prefere ficar descansando em casa, já outras preferem viajar. Mas, para que os dias de folias não sejam fustrados, seguem as dicas do comodante da Polícia Militar, coronel Fabrício Martins, de como deixar a casa em segurança no Carnaval.

Contrate serviços de segurança

Segundo o coronel Fabrício, as técnicas de segurança podem ser feitas desde da mais simples até a mais complexa. “As pessoas podem fazer a contratação de alarmes e câmeras de segurança. Infelizmente nem todas as pessoas tem condições de contratar esse tipo de segurança, mas é um esquema que ajuda e muito”, contou.

Além disso, Fabrício disse que as pessoas podem alertar os vizinhos antes de viajar para que fiquem atentos sobre suspeita de arrombamento. “Quem tem cachorros em casa, é sempre bom, deixá-los soltos em varanda, lajes e quintais. Aliás, peça aos amigos e vizinhos para vigiar e passar o olho nas casas, molhar plantas e durante o dia fazer uma visita nas residências. No entanto, se notar alguma atitude suspeita e o criminoso estiver no local, o importante é não reagir e acionar imediatamente o 190”, reforçou.

Dicas para deixar a casa em segurança no Carnaval

Para viajar despreocupado e garantir que seus dias de folias não sejam frustrados, confira e siga as dicas do coronel Fabrício Martins para deixar sua casa segura no Carnaval:

Cubra as janelas de vidro com cortinas.

Deixe a parte externa da casa iluminada (de preferência, luzes com sensor de presença).

Retire objetos da parte externa (roupas no varal, toalhas, caixas de som etc).

Evite deixar as luzes apagadas, pois pode atrair criminosos.

Verifique se a câmera de segurança está acionada.

Use sistema de segurança com acionamento pelo celular.