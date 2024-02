Carnaval 2024: PRF inicia operação e dá dicas para viagem segura no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, às 0h desta sexta-feira (9), até a meia-noite da próxima quarta-feira de cinzas (14), a Operação Carnaval 2024, com o intuito de garantir a segurança nas vias federais durante o feriado. E para quem for pegar estrada, a PRF dá dicas para viagem segura.

Leia também: Carnaval: é preciso alerta nas estradas para evitar acidentes

Para o feriado prolongado, a PRF projeta um aumento na circulação de veículos nas rodovias federais. Pensando nisso, agentes vão reforçar e distribuir estrategicamente o seu efetivo, que estará dedicado às ações de educação, policiamento e, principalmente, fiscalização em todo o país.

Além da fiscalização de alcoolemia, outras condutas serão alvo da fiscalização, como a realização de ultrapassagens em locais proibidos e o desrespeito aos limites de velocidade. Os agentes vão verificar cinto de segurança, estado de conservação dos pneus, funcionamento do sistema de iluminação, componentes imprescindíveis para uma viagem segura, dentre outros.

O objetivo da PRF é que todos estejam cada vez mais conscientes sobre a importância do respeito às normas de trânsito para que os números de infrações estejam sempre em queda e, por consequência, também os números de acidentes, feridos e mortes.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.