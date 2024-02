Confira o funcionamento das Agências do Detran|ES durante o Carnaval

A sede Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), em Vitória, e as demais Agências de Atendimento do Órgão não funcionarão nas próximas segunda-feira (12), terça-feira (13) e quarta-feira (14), em conformidade com o Decreto Nº 2.779-S, publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 12 de dezembro de 2023, que estabeleceu ponto facultativo nas repartições públicas do Executivo Estadual, durante o período do Carnaval.

Leia também: Empresa de rochas está com vagas de emprego e estágio abertas em Cachoeiro

O atendimento retorna normalmente na quinta-feira (15), mediante o agendamento do serviço no site www.detran.es.gov.br.

Serviços on-line do Detran

O Detran|ES disponibiliza mais de 60 serviços digitais que podem ser utilizados mesmo no período em que as unidades estarão fechadas.

No site do Detran|ES (www.detran.es.gov.br), é possível acessar alguns procedimentos, como boletos para pagamento da documentação do veículo, emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e), consulta de pontuação da CNH, solicitação para atualizar endereço do condutor e do veículo, início do processo de renovação da CNH, bem como outros serviços nas áreas de Habilitação, Veículos e Infrações.

Clique aqui para acessar os serviços on-line: