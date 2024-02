Homem mata mulher a pauladas, confessa o crime e acaba detido no ES

Uma mulher, de 27 anos, foi morta a pauladas pelo companheiro enquanto dormia na tarde do último domingo (11), no bairro Sobreiro, em Laranja da Terra, Noroeste do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Militar, no local, militares receberam informações de que o suspeito de ter cometido o crime era um homem, de 44 anos, na qual a vítima teria um relacionamento amoroso. Testemunhas contaram que, após o crime, o suspeito fugiu em uma motocicleta para Joatuba.

Leia também: Jovem de Guaçuí morre em acidente grave em zona rural de Alegre

Buscas foram realizadas e o suspeito foi localizado numa estrada de chão tentando da partida na motocicleta. Questionado, ele afirmou que teria cometido o crime e que o motivo seria de que há alguns meses, a mulher teria mandado alguns homens espancá-lo.

O corpo da vítima, de 27 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.

Portanto, o homem foi detido e encaminhado para à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil, com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, com menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.