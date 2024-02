Consultório itinerante oferece atendimento especializado em Venda Nova

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou, nesta terça-feira (6), em São José do Alto Viçosa, o atendimento médico e de enfermagem especializado itinerante aos usuários hipertensos e diabéticos.

O “consultório itinerante” reconhece a importância do cuidado personalizado e do fortalecimento de vínculos no processo de tratamento dessas condições de saúde, deste modo, estabelece maior proximidade com os pacientes, que não precisarão mais ir até a Unidade de Saúde do Caxixe com tanta frequência.

A ação ocorrerá mensalmente, nos dias de encontro de “Hiperdia”, com as datas divulgadas pelas Agentes Comunitárias de Saúde, no ponto de apoio ao lado da igreja em São José do Alto Viçosa. Dessa forma, a Saúde de Venda Nova reafirma seu compromisso em avançar cada vez mais, estando acessível e próxima de todos os cidadãos.

Ao estabelecer a rotina mensal de atendimentos especializados, a gestão municipal demonstra preocupação em oferecer um cuidado abrangente e regular aos Usuários Hipertensos e Diabéticos, contribuindo para uma melhoria contínua da qualidade de vida. De acordo com o morador Nivaldo Antônio Jesus, de 80 anos, o consultório itinerante “é uma maravilha para a comunidade, principalmente para o pessoal de mais idade que se deslocava para o Caxixe. Aqui tem sido bem mais fácil!” afirma.