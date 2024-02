Contas de 2022 da Prefeitura de Anchieta são aprovadas pelo Tribunal de Contas

A Prefeitura de Anchieta teve suas contas aprovadas, sem ressalva, pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), na última sexta-feira (23). A corte aprovou as contas do executivo municipal referentes ao exercício de 2022.

A aprovação significa que a prestação de contas do município no ano de 2022 atendeu a todos os rigorosos critérios e índices constitucionais e legais, incluindo as obrigações e cumprimentos dos percentuais mínimos de investimento em diversas áreas, como saúde e educação, por exemplo.

De acordo com a controladora municipal, Pâmela Oliosi Bernardi, também após a análise da saúde fiscal, relatórios financeiros e do controle interno enviados ao órgãos de fiscalização, ficou constatado pela corte de contas a ausência de qualquer irregularidade contábil.

“A aprovação das Contas do ano de 2022 mostra a seriedade e o trabalho impecável de uma equipe técnica e comprometida que a Prefeitura de Anchieta possui.”

Contas aprovadas em Anchieta

Ao tomar conhecimento da aprovação, o prefeito Fabrício Petri atribuiu o êxito ao compromisso e a responsabilidade da gestão com o dinheiro público. “Estamos sempre buscando pelo equilíbrio fiscal, atuando de forma transparente, respeitando a legislação e cumprindo o que é estabelecido pela Constituição. Nosso compromisso é com o cidadão anchietense, destacou Petri.

O TCE-ES faz uma análise técnica para conferir se o município aplicou corretamente o dinheiro público, se cumpriu os limites aplicados em diversas áreas, gasto com pessoal, se fez os repasses necessários para a previdência, entre outros itens.

As contas e outras informações da Prefeitura de Anchieta podem ser acessadas por qualquer cidadão pelo Portal da Transparência: www.anchieta.es.gov.br.