Contenção contra deslizamentos deixa estrada mais segura em Mimoso

Quem passa pela estrada que dá acesso à comunidade de São Pedro do Itabapoana, no município de Mimoso do Sul, agora vai trafegar com mais segurança. O Governo do Estado concluiu as obras de contenção de barreiras e tratamento de pontos críticos na rodovia que já foi pavimentada pelo Programa Caminhos do Campo.

Foram investidos R$ 3,2 milhões, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), na construção das estruturas de concreto para estabilizar as encostas e na implementação dos dispositivos de drenagem.

“O Governo do Estado realizou as obras de contenção nesse trecho de Caminhos do Campo que dá acesso a essa importante comunidade de São Pedro do Itabapoana, grande atração turística e cultural de Mimoso do Sul. Dessa forma, restabelecemos as condições seguras para o fluxo de veículos, fortalecendo também o transporte da produção agrícola e de seus insumos, o ir e vir das pessoas que moram na região e o acesso aos serviços de saúde e educação”, declarou o secretário da Agricultura, Enio Bergoli.

“Estamos aqui nesta sexta-feira (02) para agradecer a todos que foram responsáveis pela conquista desse conjunto de obras tão importantes para o nosso município, em especial as equipes do Governo do Estado e da Secretaria da Agricultura”, afirmou o prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa.

Caminhos do Campo

O Programa Caminhos do Campo é voltado à pavimentação de estradas rurais e municipais, priorizando as áreas de maior concentração da agricultura familiar para melhorar o escoamento da produção e reduzir os custos e as perdas dos produtos perecíveis. Além disso, o programa facilita a mobilidade da comunidade, aumenta o fluxo de visitantes no meio rural e colabora com o desenvolvimento do agroturismo.