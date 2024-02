Iúna: após onda de crimes, prefeito pede reforço

Mediante ao grande número de furtos que vêm ocorrendo em Iúna, o prefeito Romário Batista se reuniu, na última sexta-feira (2), com autoridades ligadas à segurança pública do Espírito Santo para discutir medidas de prevenção a furtos e assaltos no município.

De acordo com a administração municipal, o trabalho será realizado em conjunto com as polícias Civil e Militar.

LEIA TAMBÉM: Prefeito aponta dificuldades para recuperação de vias rurais em Castelo

“Só no mês de janeiro foram registrados mais de oito casos, entre assalto a mão armada, roubo de celular em loja, de utensílios de cozinha em residências, além de motos e carros. E o que parecia impossível, também foram registrados roubos de tampas de bueiros e de placas de sinalização. No mesmo período, a Polícia Militar recuperou motos roubadas, apreendeu outras que estavam irregulares e fechou um desmanche de veículos clandestino”, informou a Prefeitura de Iúna por meio de nota em sua rede social.

No encontro foram traçadas estratégias de segurança para garantir mais tranquilidade à população e inibir as ações criminosas.

Entre essas ações, está o monitoramento por câmeras de segurança, que, segundo a administração municipal, já está em processo de contratação, com previsão de ser implantado ainda no primeiro semestre desse ano.

O prefeito ainda ressaltou que está em contato com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (SESP) para troca de informações.

Estiveram presentes na reunião o presidente da ACIIU Eduardo Cezar; o delegado da Polícia Civil Bruno Alves Rodrigues; o promotor de Justiça Antônio Carlos Gomes da Silva Júnior; o Tenente Coronel do 14º BPM Jomilson dos Santos Ivo; o chefe de Gabinete, Breno Oliveira, e outros representantes da Prefeitura de Iúna.