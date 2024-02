Corpo é encontrado por meio de rastro de sangue em Conceição do Castelo

O corpo de um homem foi encontrado em um matagal às margens de um rio na manhã desta terça-feira (20), no centro de Conceição do Castelo. A identidade da vítima não foi divulgada.

Testemunhas contaram à Polícia Militar que estavam indo para o trabalho pela Rua da Cerâmica, quando perceberam um rastro de sangue vindo da rua de um bar e em direção a citada rua.

Em certo momento, as testemunhas perceberam que o rastro terminava em uma moita de mato próximo às margens de um rio. Desconfiado, um homem foi até a moita e percebeu que havia um corpo caído e acionou o Ciodes (190). Os militares foram ao local e constataram o óbito da vítima de sexo masculino. Em seguida, acionaram a Perícia da Polícia Civil.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição do Castelo e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Detalhes da investigação não serão divulgados no momento.

