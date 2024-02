De olho no mercado: empresas lançam novos produtos na Vitoria Stone Fair

Considerada a maior feira de rochas ornamentais da América Latina e uma das mais importantes do mundo pela sua diversidade, a Vitória Stone Fair 2024 demonstra a força do setor brasileiro, com a presença de grandes empresas nacionais e internacionais, que apresentam as novidades e a diversidade das pedras ornamentais, alta tecnologia em equipamentos e insumos.

A Tenax, empresa italiana que está no mercado há mais de 60 anos, trabalha com produtos para o beneficiamento de rochas. A empresa aproveitou a presença na Vitoria Stone Fair para lançar um produto que evita o efeito molhado nos quartzitos. É o Invisible Guard, um impermeabilizante a ser aplicado ainda na chapa bruta.

“Ele é inovador. Normalmente, esse tipo de produto precisa de enxágue após a aplicação. Mas este lançamento não. É só passar, esperar 24 horas e já pode aplicar a resina por cima. O Invisible Guard veio para reduzir o efeito molhado, protegendo a superfície ao máximo durante o processo produtivo”, explicou Luciana Barreto Araújo Calatrone, agente comercial e coordenadora comercial da Tenax do Brasil.

Além do Invisible Guard, a empresa também lançou os Sistemas Blacks, que são indicados para granitos pretos que possuem manchas e marcas mais claras. “Esse produto tem como objetivo homogeneizar a cor do material, garantindo alta tonalidade e excelência de cobertura dessas manchas e imperfeições durante muito tempo”, ressaltou Luciana.

A empresa comemora a participação no evento. “Estamos satisfeitos com essa edição da feira, gostamos de como nossos clientes estão expondo as pedras. Muitos estão trazendo o móvel, um espaço, já pronto, o que se torna uma inspiração para designers e arquitetos que visitam a feira”, comenta Luciana Barreto.

