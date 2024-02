Visitantes de mais de 50 países marcam presença na Vitoria Stone Fair

Considerada a maior referência em pedras naturais da América Latina e uma das mais importantes do mundo pela sua diversidade, a Vitória Stone Fair 2024 demonstra a força do setor brasileiro, com a presença de grandes empresas nacionais e internacionais, que apresentam as novidades e a diversidade das pedras, alta tecnologia em equipamentos e insumos.

Neste ano, pessoas de mais de 50 nações devem passar pelo Pavilhão de Carapina. São visitantes, expositores e compradores de lugares como Coreia do Sul, Colômbia, Lituânia, Polônia, México, Índia, Emirados Árabes, Turquia, Israel e até mesmo da Mauritânia.

O evento reúne 250 marcas expositoras, entre empresas de extração e beneficiamento de pedras naturais, equipamentos, máquinas, insumos e tecnologias. Neste ano, além da presença de empresas italianas, a feira também conta com a participação do Irã. São quatro empresas de pedras naturais, e também um pavilhão da China, com empresas dos segmentos de pedras, blocos, insumos e máquinas.

Mohammad Halajian, do Irã, ressaltou sobre a variedade das pedras naturais do país e contou sobre a experiência na feira.

“Estarmos aqui é uma boa oportunidade de como podemos colaborar com a indústria de rochas, no setor de pedras e também na tecnologia e no maquinário. Estamos sendo muito bem recebidos aqui, as trocas são boas. Essa é realmente uma oportunidade de conexão ”, acrescentou.

A Tenax, empresa italiana que está no mercado há mais de 60 anos, trabalha com produtos para o beneficiamento de rochas. “Estamos satisfeitos com essa edição da feira, gostamos de como nossos clientes estão expondo as pedras. Muitos estão trazendo o móvel, um espaço, já pronto, o que se torna uma inspiração para designers e arquitetos que visitam a feira”, comenta Luciana Barreto, coordenadora comercial da Tenax.

Rodadas de negócio

Uma das ações que a feira promoveu para ampliar as conexões entre expositores e compradores, foi o projeto It’s Natural – Brazilian Natural Stone – programa de incentivo às exportações desenvolvido pelo Centrorochas em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) –, que foram trazidos ao evento cinco jornalistas e 10 compradores de mercados como Itália, Estados Unidos e Hungria.

Durante o evento, eles participaram de reuniões de 30 minutos cada. Ao todo, mais de 250 reuniões foram pré-agendadas. O processo de inscrição recebeu número recorde e no final, apenas 30 empresas foram selecionadas para participar do momento.

O projeto proporciona às empresas selecionadas a oportunidade de estabelecer relações comerciais com potenciais clientes. “Participar do programa possibilitou aproximar a empresa dos compradores e conectar com outros países, além disso, o pós-venda é muito interessante. Criamos conexões que se estendem até depois da feira”, comentou Lidiani Milazeni Penna, diretora comercial da Milanezi, uma das empresas selecionadas.

Do outro lado, compradores de diversas partes do mundo se conectam com as empresas, como por exemplo, o James Ward, representante da Marble and Granite Inc, empresa estadunidense. Para ele: “Estar aqui é uma possibilidade de estreitar os laços com os fornecedores. No momento de decidir o que vamos comprar, fazemos um filtro para saber exatamente o que precisamos e assim buscamos nossas opções. Depois de aprovado pelo comitê, realizamos as compras. E aqui, na Vitoria Stone Fair, temos tido muitas oportunidades de negócios”, concluiu.

Anote!

Vitória Stone Fair 2024

Data: de 30 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024

Horário: de terça a quinta-feira, das 10h às 19h, na sexta-feira, das 10h às 16h

Local: Pavilhão de Carapina, Serra, Espírito Santo

