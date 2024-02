Decisão judicial cancela provas de concurso da Prefeitura de Iúna

As provas do concurso público, nº 01/2023, da Prefeitura de Iúna não serão mais aplicadas neste fim de semana. O exame, que seria realizado no domingo (25), precisará ser remarcado por causa de uma decisão judicial.

De acordo com a administração municipal, a determinação judicial é para que o certame faça a readequação de vagas.

“Informamos que, devido à decisão judicial proferida nos autos nº 5000175-83.2024.8.08.0028, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Iúna, o edital do Concurso Público deverá ser adequado de forma a assegurar reserva de vagas para candidatos negros e indígenas”, disse a prefeitura por meio de nota.

Com a retificação do edital, será reaberto o prazo de inscrição e agendada nova data para realização das provas.

A decisão judicial em questão acolheu o pedido formulado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, que determinou ao Município a aplicação da Legislação Federal sobre a obrigatoriedade de reserva de vagas, em razão de não existir legislação municipal que trate da matéria.