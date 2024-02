Venda Nova do Imigrante terá acesso provisório à BR-262

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, interditou completamente a via lateral à BR-262, na altura da Brasilnova, para reparar a galeria fluvial e o trecho de rua de paralelepípedo.

Em parceria com as polícias Militar e Rodoviária Federal e a Secretaria Municipal de Obras, foi necessária a abertura de um acesso provisório à rodovia federal.

O prefeito, Paulinho Mineti, faz um apelo aos motoristas por cautela e paciência, solicitando compreensão diante da necessidade de adaptação a essa nova realidade.

No último dia 30 de janeiro, a galeria fluvial cedeu em função das fortes chuvas e foi preciso uma intervenção emergencial no trecho de rua de paralelepípedo. Segundo relatos dos moradores, a galeria funcionava há mais de 38 anos.

A empresa responsável pelo Dnit esteve na cidade ontem para iniciar a execução das obras de reparo. De acordo com a Secretaria de Obras, a chegada das novas galerias está prevista para hoje (22) e enquanto isso será necessária a intervenção no trânsito com o novo acesso à BR-262. A previsão é que as obras sejam concluídas no final de março.

“Muito em breve teremos a obra pronta. Pedimos cautela, paciência e um pouco de calma dos motoristas para a gente se adequar essa nova realidade”, destaca Mineti.

As adequações no trecho visam garantir a fluidez do trânsito na cidade, evitando transtornos para os moradores e motoristas, ressalta o PRF Marcel Picoli Haase. “Quando o motorista for entrar na rodovia, é preciso tranquilidade e consiga atravessar sem que haja acidente”.