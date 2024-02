Deputado extremista do ES é preso pela Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) prendeu o deputado estadual do Espírito Santo Capitão Assumção (PL), nesta quarta-feira (28). O parlamentar, que já usava tornozeleira eletrônica, foi preso por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

O pedido de prisão foi feito pela Procuradoria-Geral de Justiça do Espírito Santo (PGJ-ES), após o deputado descumprir decisão do ministro Alexandre de Moraes.

Assumção prestou depoimento na sede da Polícia Federal, em Vila Velha, e depois seguiu para para fazer exame de corpo de delito no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.

O que diz o PL

Por meio de nota o PL, partido o qual é filiado, expressou solidariedade e afirmou que o parlamentar foi preso enquanto estava na igreja Maranata, da qual é membro.

“O PL-ES repudia veementemente essa ação. Até o momento, não estamos cientes do teor do mandado de prisão nem das razões que levaram a essa medida”, afirmou o senador e presidente estadual do PL, Magno Malta.

O caso

Capitão Assumção (PL) é investigado por integrar uma milícia digital suspeita de realizar ataques contra os ministros do STF e à democracia no ano de 2022.

Na época, o deputado não chegou a ser preso, mas foi proibido de usar as redes sociais e obrigado a usar tornozeleira eletrônica. Também teve como medida cautelar a restrição de horário para recolhimento em casa.