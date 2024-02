Júnior Corrêa aponta que PL pode “derrapar” na corrida eleitoral

Em seu discurso de despedida da vida pública e política, nesta quarta-feira (14), o vereador Júnior Correa (PL), voltou a chamar a atenção para a intransigência do senador e presidente do Partido Liberal (PL) no Espírito Santo, Magno Malta, e alertou que tal comportamento pode fazer o partido derrapar nas eleições municipais que acontecem em outubro deste ano.

“Ele tem nas mãos uma McLaren. Magno tem nas mãos uma Lamborghini, mas que se não houver diálogo com os seus correligionários e com os outros partidos, com os conservadores dos outros partidos, corre o risco dessa McLaren chegar na corrida eleitoral com o pneu careca. E na primeira curva acentuada, o carro vai derrapar”, afirmou Júnior Corrêa.

No dia 8 de fevereiro o então pré-candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, divulgou uma nota expressando a sua insatisfação com o partido, sendo Magno Malta o principal responsável pelo desconforto.

“A minha nota de semana passada, ela foi feita em um momento de tristeza, isso é fato. Pelo momento em que eu estou passando, mas eu não tiro nenhuma palavra. Eu precisava clamar, em nome de tantos correligionários, que querem ajuda”, afirmou o vereador.

Apesar de estar deixando a vida político-partidária, Júnior Corrêa, apontou os caminhos que precisam ser seguidos para que a legenda não se perca no processo eleitoral.

“Ainda dá tempo do PL fazer diferente, ainda dá tempo do processo todo ser diferente. E a gente, através desse processo, através do diálogo, através da união de conservadores e pessoas de boa vontade, a gente conseguir fazer algo novo por nossa cidade, por nosso país”, explicou.

O vereador ainda reforça a importância de deixar o ego de lado e passar a dialogar com outras frentes partidárias.

“Se eu puder ajudar um pouquinho ao partido a entender que essa máquina que tem na mão ela precisa rodar junto com outras máquinas que estão em outros partidos, que têm talento, capacidade também de andar juntas, eu já contribui para a política do estado, eu já contribuo um pouquinho mais para a política do município”, afirmou.