Diocese de Cachoeiro divulga horários de missas da Quarta-Feira de Cinzas

A Quarta-Feira de Cinzas (14), marca o início da Quaresma, período de quarenta dias que antecede a Páscoa. Na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, a data será celebrada com várias missas nas paróquias ao longo do dia.

Dom Luiz Fernando Lisboa CP, bispo diocesano, preside às 9h uma missa na Catedral de São Pedro, em Cachoeiro, com abertura oficial da Campanha da Fraternidade na Diocese. Já nas paróquias as missas acontecerão geralmente no horário das 7h, das 9h, das 19h e das 19h30.

A quarta-feira de Cinzas relembra os cristãos sobre a origem e fim da vida humana, além de simbolizar a reflexão, conversão, prática de penitência e jejum, em preparação para a Páscoa.

Veja os horários das missas abaixo:

Paróquia São Pedro Apóstolo (Catedral), Centro – Cachoeiro/ ES

7h: Carmelo São José (Soturno)

9h: Catedral de São Pedro

Celebração presidida por Dom Luiz Fernando Lisboa, com abertura oficial da Campanha da Fraternidade na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.

18h30: Catedral de São Pedro

19h30: Comunidade Nossa Senhora da Paz

Paróquia São Sebastião, Aquidabã – Cachoeiro/ ES

19h30: Comunidade Matriz São Sebastião

Paróquia São Filipe, Aeroporto – Cachoeiro/ ES

07h00: Comunidade São Sebastião

19h30: Comunidade São Sebastião (Abertura da CF 2024)

Paróquia Santíssimo Sacramento da Eucaristia, Paraíso – Cachoeiro/ ES

19h30: Comunidade Matriz Cristo Redentor

19h30: Comunidade São Geraldo

19h30: Comunidade São Sebastião (Fura Olho)

Paróquia Nosso Senhor dos Passos (Matriz Velha), Independência – Cachoeiro/ ES

7h: Comunidade Matriz Nosso Senhor dos Passos

19h: Comunidade Matriz Nosso Senhor dos Passos (Abertura da CF 2024)

Paróquia Nossa Senhora das Graças, IBC – Cachoeiro/ ES

19h30: Comunidade Matriz Nossa Senhora das Graças

Paróquia Nossa Senhora da Penha, BNH – Cachoeiro/ ES

19h30: Comunidade Matriz (Abertura da CF 2024)

19h30: Nossa senhora Aparecida (Coramara)

Paróquia Nossa Senhora da Consolação, Guandú – Cachoeiro/ ES

6h30: Comunidade Matriz Nossa Senhora da Consolação

8h: Missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Teixeira Leite)

10h: Comunidade Matriz Nossa Senhora da Consolação

19h: Comunidade Matriz Nossa Senhora da Consolação

19h: Comunidade Sagrado Coração de Jesus (Basílio Pimenta)

Paróquia Sagrados Corações de Jesus e Maria, Nova Brasília – Cachoeiro/ ES

19h30: Comunidade Santa Rita de Cássia

Paróquia Santo Antônio de Pádua, Rio Novo do Sul/ ES

19h: Comunidade Sant’Ana (Quarteirão)

19h: Comunidade Matriz Santo Antônio de Pádua (Abertura CF 2024)

Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Piúma/ ES

7h30: Comunidade Matriz Nossa Senhora da Imaculada Conceição

19h: Comunidade Sagrada Família

Paróquia Santíssima Trindade, Marataízes/ ES

19h30: Comunidade Matriz Nossa Senhora da Penha

Paróquia Nossa Senhora das Neves, Presidente Kennedy/ ES

19h: Comunidade Matriz Nossa Senhora da Penha

19h: Comunidade Nossa Senhora das Graças (São Salvador)

Paróquia Nossa Senhora do Amparo, Itapemirim/ ES

19h: Comunidade Matriz Nossa Senhora do Amparo (Abertura da CF)

19h: Comunidade Nossa Senhora da Penha (Brejo Grande do Norte)

19h: Comunidade Santo Antônio (Coqueiros)

Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Itaipava – Itapemirim/ ES

8h: Comunidade São Sebastião (Itaóca)

19h: Comunidade Sagrada Família (Itaipava)

19h: Comunidade Imaculada Conceição (Bom Será)

Paróquia Santo Antônio de Pádua, Iconha/ ES

7h: Comunidade Matriz Santo Antônio de Pádua

8h: Comunidade de Córrego do Lopes

8h: Comunidade de Nova Esperança

19h: Comunidade de Pedra D`Água

19h: Comunidade Matriz Santo Antônio de Pádua

19h: Comunidade de Crubixá

19h: Comunidade de Bom Destino

Paróquia Santo André Apóstolo, Aracuí – Castelo/ ES

19h30: Comunidade Matriz Imaculada Conceição

17h: Comunidade Santa Clara

18h00: São Sebastião (Alegria de São José)

19h: São João Batista (Estrela do Norte)

19h30: Comunidade Matriz Imaculado Conceição

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Conceição do Castelo/ ES

19h: Comunidade Matriz – Quadra municipal

Paróquia Nossa Senhora da Penha, Castelo/ ES

7h: Comunidade Matriz Nossa Senhora da Penha

9h: Comunidade Matriz Nossa Senhora da Penha

19h: Comunidade Matriz Nossa Senhora da Penha

19h30: Comunidade do bairro Independência

19h30: Comunidade do bairro Esplanada

Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Conceição do Muqui – Mimoso do Sul/ ES

8h: Comunidade São Rafael

19h: Comunidade Matriz Nossa Senhora da Imaculada Conceição (Abertura da CF 2024)

Paróquia São João Batista, Muqui/ ES

7h: Comunidade Matriz São João Batista

19h: Comunidade Matriz São João Batista

7h: Nossa Senhora Aparecida (bairro Nossa Senhora Aparecida)

19h: Nossa senhora das Dores (Fazenda Santa Rita)

Paróquia São José, Mimoso do Sul/ ES

17h: Comunidade de Venturosa

17h: Comunidade de Palmital

19h: Comunidade Matriz São José

19h: Comunidade São José das Torres

Paróquia Santo André Apóstolo, Pequiá/ ES

19h: Comunidade Matriz Senhora Sant’Ana

Paróquia Imaculado Coração de Maria, Piaçú – Muniz Freire/ ES

19h30: Comunidade Matriz Imaculado Coração de Maria

Paróquia Divino Espírito Santo, Muniz Freire/ ES

19h: Comunidade São Sebastião (Vieira Manchado)

19h30: Comunidade Matriz Divino Espírito Santo

Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, Iúna/ ES

19h: Comunidade São Sebastião (SS.Trindade)

19h: Comunidade Matriz Nossa Senhora Mãe dos Homens

Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Ibatiba/ ES

19h: Comunidade Matriz Nossa Senhora do Rosário

Paróquia Nossa Senhora das Dores, Dores do Rio Preto

19h: Comunidade Matriz Nossa Senhora das Dores

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Celina – Alegre/ ES

19h: Comunidade Matriz Nossa Senhora de Lourdes

Paróquia Nossa Senhora da Penha, Alegre/ ES

8h: Comunidade Matriz Nossa Senhora da Penha

9h: Comunidade Santa Teresinha

10h: Comunidade Nossa Senhora das Graças (Guararema)

17h: Comunidade São Sebastião (Varjão da Aurora)

19h: Comunidade Matriz Nossa Senhora da Penha

19h: Comunidade São José (Anutiba)

Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, Vargem Alta/ ES

9h: Comunidade Matriz Imaculada Conceição

19h: Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Fruteiras Nova)

19h: Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Capivara)

19h: Comunidade Santo Antônio de Pádua (Córrego Alto)

19h: Comunidade Santo Antônio de Pádua (Vargem Grande)

Paróquia São João Batista, Jaciguá – Vargem Alta/ ES

19h: Comunidade Matriz São João Batista

Paróquia Sagrada Família, Soturno – Cachoeiro/ ES

19h30: Comunidade Matriz São Sebastião