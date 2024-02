Divulgada lista de contemplados com Vale Gás Capixaba em Mimoso; confira

A Prefeitura de Mimoso do Sul divulgou, nesta quinta-feira (31), a lista de beneficiários contemplados com o Vale Gás Capixaba.

Caso o nome esteja na lista, o beneficiário deve comparecer à agência do Banestes para receber o benefício.

LEIA TAMBÉM: Vale Gás Capixaba: Governo do Estado começa entrega dos 1º cartões

O benefício, no valor de R$ 100, é uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo e será pago a cada dois meses a famílias que se encontram em situação de extrema pobreza, sendo utilizado prioritariamente para comprar gás de cozinha.

Com investimento estadual de R$ 4,2 milhões, a primeira listagem de pagamento vai contemplar mais de 7 mil famílias em todo o Estado.

Confira se o seu nome está na lista

ADRIANA COSTA BATISTA

AIRAM PRUCOLI BINO MENDES

ANA CAROLINA RIBEIRO DE JESUS

ANA CLAUDIA REZENDE MORAES RENOSTI

ANA PAULA DA SILVA CARVALHO

ANA PAULA FERREIRA

ANA PAULA SILVA BARRETO

ANGELICA ELEOTERIO DA COSTA PORTO

ANGELICA RIBEIRO BENTO

ANTONIA CELIA ALVES DOS SANTOS

BEATRIZ SABINO RIBEIRO

BIANCA DA SILVEIRA SALES

CAMILA LOMAR DA SILVA

CHAINA CALABRINE DA SILVA RIBEIRO BARBOSA

CIRLEIA DA SILVA CHAGAS

CRISTINA APOLINARIO DE SOUZA

DANIELLE POGIAN MARTINS

DEISE DOS SANTOS LIMA

DIANETE RIBEIRO DA SILVA

ERICA DA SILVA FIRMINO

FABIANA AMARAL DE OLIVEIRA

FRANCIELE BONIFACIO SANTOS

FRANCIELE CUSTODIO RAMOS

GABRIELA GOMES MAGANHA

GEOVANA DA SILVA FERREIRA

GERVESON SILVA CONCULE

HEMILY SILVA DE OLIVEIRA

JANAINA SANTOS CLEMENTE MATEINI

JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO

JEANE DOS SANTOS SOUZA

JOCIMARA FREITAS SANTIAGO

JORDANA HILARIO RAMOS

JOSILENE SILVA SUHETT

JULIA GUIMARAES PORTELA

JULIANA BARBOSA RAIMUNDO

JULIANA ROSA DA SILVA

KAMILLA FERREIRA MONTEIRO

KANANDA DA SILVA PEREIRA DA COSTA

KAROLYNE MARTINS SANTORIO

LAISSA DA APARECIDA FRANCISCO

LEIDIANE BELONI SOUSA

LETICIA CONCEICAO DA SILVA

LIVIA ALVES DE OLIVEIRA

LUANA CLAUDIO DE SOUZA

LUCIANA DE SA SANTOS PADELA

MARIANA VIDIGAL DE MOURA

QUIVIA NAIDIANA DA SILVA LIMA

RAFAELA DE MATOS FREITAS

RAFAELA DE OLIVEIRA CARDOSO

RAQUEL LIMA RIBEIRO

ROSEIR DA SILVA MACHADO

SILVIA ALMEIDA DA SILVA

SIMONE MONTOVANI DE ALMEIDA

SOLANGE ANDRADE RODRIGUES

SONIA TRABA

SUELLEN ALCANTARA DA CHAGA

THAISA PEREIRA THYAYDANY DA SILVA RODRIGUES

MARLUCIA LOPES ADMIRAL

MONICA PEREIRA ZACARIAS

NADIR APARECIDA BUQUERONI

NATALIA GATTI GOMES

VALCIRENE SILVA MOLLINO

VANIA APARECIDA DE ALMEIDA COUTO

VERA LUCIA COSTA BRITO