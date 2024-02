Domingo (4) de sol? Confira como fica o tempo em todo o ES

O Domingo (4) será de sol entre algumas nuvens em todo o Espírito Santo. Os ventos costeiros e úmidos favorecem a formação de nuvens e chuva rápida entre a madrugada e manhã, no litoral capixaba, com aberturas de nuvens no decorrer do dia.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), na região Sul, Serrana, Norte e Noroeste, sol pela manhã e aumento de nuvens e pancadas de chuva tarde. As temperaturas seguem elevadas em todas as regiões.

Na Grande Vitória, possibilidade de chuvisco rápido, entre a madrugada/manhã., com abertura de nuvens no decorrer do dia.

Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 34 °C.

Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Sul, aumento de nuvens, e previsão de chuva a partir da tarde.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 33 °C.

Nas áreas altas: mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Serrana, aumento de nuvens, e previsão de chuva a partir da tarde.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.

Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Norte, muitas nuvens e chuva rápida no período da tarde.

Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 35 °C.

Na Região Noroeste, muitas nuvens e chuva rápida em alguns momentos do dia.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 37 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 21 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Nordeste, possibilidade de chuvisco rápido, entre a madrugada/manhã., com abertura de nuvens no decorrer do dia.

Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 34 °C.