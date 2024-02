Dr. Bruno Resende busca recursos para Santa Casa de Cachoeiro

O deputado estadual Dr. Bruno Resende (União), presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), está atuando junto ao Governo do Estado para obtenção de recursos para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, para investimentos em equipamentos para o centro cirúrgico e ampliação e reforma do pronto socorro da instituição.

O deputado e a nova gestora da Santa Casa de Cachoeiro, Dra. Maria da Penha Rodrigues D’Ávila, que também é provedora da Santa Casa de Vitória, já tiveram reuniões na Secretaria da Casa Civil, para viabilizar os recursos.

“Estamos trabalhando para apoiar a nova gestão da Santa Casa, com base nas prioridades definidas para o hospital, que é uma referência para 26 municípios da Região Sul. É importante destacar que mais de 80% dos serviços prestados são para pacientes do SUS”, afirma Dr. Bruno.

A gestora da Santa Casa elogiou a iniciativa do parlamentar: “Assumimos a gestão da Santa Casa dia 1o de fevereiro e o Dr. Bruno foi o primeiro deputado a nos apoiar, em todas as ocasiões que necessitamos, demonstrando compromisso com a saúde e com os hospitais filantrópicos em geral”, disse a Dra. Maria da Penha Rodrigues D’Ávila

História da Santa Casa de Cachoeiro

A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim é uma entidade privada, uma sociedade civil, de caráter filantrópico. Ela foi fundada em 1900 e é referência para todo o Sul Capixaba, com destaque para doenças renais crônicas e atendimento de alta complexidade em traumato-ortopedia.

Em fevereiro, a gestão foi assumida pela Santa Casa de Vitória.

“Essa parceria garante para a população mais qualidade e uma estrutura moderna para os pacientes atendidos pela instituição. A Santa Casa de Vitória, assim como a Santa Casa de Cachoeiro, é uma instituição forte e com grande credibilidade em saúde no Espírito Santo”, disse a instituição, em comunicado divulgado sobre a nova gestão.