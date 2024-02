Empresa inova processos logísticos com modelo de descarregamento no ES

A Suzano, referência global na produção de bioprodutos a partir do eucalipto, está sempre em busca de melhorar os seus processos logísticos por meio da inovabilidade, que é a inovação à serviço da sustentabilidade. Diante disso, anuncia a implementação bem-sucedida de um sistema de automação no Pátio de Madeira de sua unidade em Aracruz. Essa iniciativa representa um marco nas operações da empresa, promovendo segurança e eficiência, redução de tempo de espera e reforçando seu compromisso com práticas sustentáveis.

O novo sistema, pioneiro no Brasil, utiliza tecnologia LPR (do inglês “License Plate Recognition”, Reconhecimento de Placas de Veículos) e inteligência artificial para tornar o processo de entrada e pesagem de caminhões no Pátio de Madeira totalmente automatizado. Anteriormente, essa etapa poderia levar até sete minutos, mas com a nova metodologia a eficiência foi aprimorada significativamente, melhorando a precisão e reduzindo o tempo de entrada do caminhão para apenas um minuto.

A automação do Pátio de Madeira traz integrações previstas em todo o ciclo logístico, desde o carregamento de campo, processo de pesagem, descarga e saída do veículo. “Iniciamos esse processo com o carregamento de campo, rastreando a origem da madeira. Após o carregamento, a frota segue para a fábrica, onde as placas dos caminhões passam pela leitura da câmera LPR. Após todo esse recebimento de forma automática, utilizando os processos de rastreadores, a frota é destinada para o nosso pátio”, explica Edwaldo Mateus, Analista de Logística Florestal da Suzano em Aracruz.

Novo processo logístico

Com esse novo processo, o motorista não precisa descer do veículo para fazer o controle de entrada e descarga – o que traz agilidade e também mais segurança. “Com a automação do Pátio de Madeira, nós instalamos um painel de direcionamento das frotas, que eliminou a necessidade da descida dos motoristas dos caminhões. Essa mudança nos deu um ganho de sete minutos no ciclo logístico e no tempo de descarga. E, o mais importante, também proporcionou um ganho em segurança, pois segurança é um valor pra Suzano”, finaliza o analista.

O Pátio de Madeira é a área onde acontece toda a atividade de carga, descarga e movimentação das toras de eucalipto que chegam do campo e abastecem a produção. Atualmente, mais de 300 caminhões transitam pela fábrica da Suzano em Aracruz, diariamente.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável. Nossos produtos e soluções estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, abastecem mais de 100 países e incluem celulose; papéis para imprimir e escrever; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis sanitários e produtos absorventes; além de novos bioprodutos desenvolvidos para atender a demanda global. A inovação e a sustentabilidade orientam nosso propósito de “Renovar a vida a partir da árvore” e nosso trabalho no enfrentamento dos desafios da sociedade e do planeta. Com 100 anos de história, temos ações nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais na página www.suzano.com.br