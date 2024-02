Empréstimo da prefeitura prevê melhorias para o comércio de Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim apresentou, nesta terça-feira (27), uma série de projetos e ações que devem ser financiados com os recursos advindos do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), onde o Poder Executivo viabiliza uma operação de crédito no valor de $ 50 milhões de dólares, cerca de R$ 250 milhões.

O comércio está entre os setores que serão contemplados com o investimento.

Para o segmento, estão previstas obras de reforma do Mercado do Amarelo, que custará entorno de R$ 2.622.459.18. O investimento ainda prevê a implementação de Coworking Público, Hub de Inovação e Ponte Municipal.

Outra obra que deve beneficiar o comércio local, é a modernização da rua lateral ao Mercado Quincas Leão (Rua Joaquim Vieira e Passeio Público da Bernardo Horta), que tem um investimento previsto de cerca de R$ 4.892.350,25.

Além dessas obras, os recursos também devem ser aplicados em diversas outras ações como, por exemplo, na revitalização do centro da cidade; revitalização da Praça de Fátima; reurbanização de toda extensão da Beira-Rio; reurbanização da Orla do Rubem Braga etc.