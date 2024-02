Esgotamento físico e mental: síndrome de Burnout e os riscos à saúde

A estafa física e mental, conhecida como síndrome de Burnout, resulta de uma carga excessiva de trabalho e preocupações. Recentemente, o ator Lázaro Ramos precisou ser internação foi conta do esgotamento físico e mental, que o levou a desmaio.

O médico cardiologista da Unimed Sul Capixaba, Wilson Gonçalves Junior, explica sobre o caso destacando a síndrome de Burnout como o principal culpado pelo esgotamento físico e mental. “Os sintomas incluem fadiga crônica, insônia, irritabilidade, dor de cabeça, dificuldade de memória, concentração e, em casos extremos, eventos físicos como desmaios e sintomas que sugiram eventos cardiológicos, como dor torácica”, pontua Wilson.

Segundo o médico, profissionais com alta demanda emocional estão mais propensos a enfrentar esse tipo de situação. A alta carga de trabalho de Lázaro Ramos, envolvendo programas publicitários, novelas e outros trabalhos, foi um fator que contribuiu para seu esgotamento.

“Os desafios da sociedade moderna, onde a linha entre trabalho e lazer está cada vez mais difusa, leva a um aumento nos casos de Burnout. Além disso, fatores como má alimentação, falta de atividade física e sono inadequado também desempenham um papel crucial”, explica o cardiologista.

Tratando a síndrome de Burnout

O médico ressaltou a importância de repensar o modo de vida, especialmente em relação às demandas de trabalho e à constante conectividade. “É preciso estabelecer limites entre trabalho e lazer, usando a tecnologia de maneira saudável. Além disso, manter uma alimentação saudável, sono adequado, atividade física regular e reflexão sobre as relações de trabalho no mundo contemporâneo”, completa Wilson.