Espírito Santo institui novo sistema para ampliar doações de córnea

Passa a ser válido a todos os serviços de saúde do Espírito Santo, tanto públicos quanto privado, a instituição do novo Sistema de Notificação de Óbitos para Doação de Córneas (NODC) de forma eletrônica. A normativa, publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (29), por meio da Portaria Nº016-R, atualiza o sistema já utilizado desde 2006.

A novidade está na celeridade do processo de notificação, que acontecerá de forma on-line, disponível a todos os serviços de saúde no portal do NODC www.conteudo.es.gov.br/nodc. Desta forma, todo óbito que ocorra no serviço de saúde será notificado por meio do site para que a Central Estadual de Transplantes do Espírito Santo (CET-ES) possa avaliar o potencial doador de córneas.

“O novo sistema é um ganho para a Central e um avanço tecnológico importante no processo. A equipe conseguirá monitorar os óbitos por hospital em tempo hábil, por meio da notificação, e avaliar o potencial doador para que os profissionais das Comissões Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes possam dar continuidade ao processo de doação”, salientou a coordenadora da CET-ES, Maria Machado.

Ela informou que o sistema já havia sendo utilizado pelas unidades desde julho de 2023 para aperfeiçoamento do procedimento e, a partir de agora, com a Portaria, passa a ser determinado a todos os serviços. “O arquivo deixou de ser manual e vai para o digital, com comunicado on-line por meio de um site. Os estabelecimentos de saúde devem solicitar à Central o cadastro para que sejam gerados login e senha”, informou Maria Machado.

Segundo dados da Central Estadual de Transplantes do Espírito Santo (CET-ES), o Estado realizou 26 transplantes de córnea de janeiro a fevereiro deste ano. Em 2023, durante todo o ano, foram 234. Atualmente, 1.134 pessoas aguardam na lista de espera para realização de transplante de córnea.

A córnea é um dos tecidos que podem ser doados, seja por paciente que faleceu por morte encefálica ou por parada cardíaca. A córnea é a parte transparente que se localiza na parte anterior do globo ocular e, com a esclera, compõe a parte fibrosa e protetora do olho. A boa visão é consequência da transparência desta estrutura. Alterações no formato e na transparência da córnea podem comprometer seriamente a visão.

Como Doar

Se você deseja ser doador de órgãos e tecidos, a primeira coisa a fazer é avisar a sua família sobre a sua vontade. É importante falar para a sua família que deseja ser um doador de órgãos, para que após a sua morte, os familiares possam autorizar a doação e retirada dos órgãos e tecidos. No País, a doação de órgãos e tecidos só é realizada após a autorização familiar.