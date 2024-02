Ex-prefeito defende apoio da administração municipal para fortalecer comércio em Guaçuí

O ex-prefeito de Guaçuí, Vagner Rodrigues (PP), teve a sua pré-candidatura ao Poder Executivo municipal da cidade lançada oficialmente na última quinta-feira (2) pelo Progressistas. No evento, o pré-candidato apontou pautas consideradas prioritárias para a retomada do crescimento do município.

Entre os temas destacados, está o desenvolvimento econômico por meio do modelo de Parceria Público-Privada (PPP). Vagner Rodrigues lembra que Guaçuí tem o segundo melhor comércio do Sul do Estado e não pode, em hipótese nenhuma, trabalhar sem o apoio da administração pública do município.

De acordo com ele, uma das prioridades da sua administração será trabalhar de braços dados com o Associação Comercial, Agronegócio, Industrial e de Serviços de de Guaçuí (ACISG).

“Muitas das soluções dos problemas que aflige nosso comércio hoje estão em uma boa parceria com a Acisg”, afirmou o pré-candidato.

Vagner também ressaltou que é preciso investir pesado na cultura e no turismo do município. conforme ressaltou o ex-gestor, Guaçuí precisa voltar e ser protagonista nos bons eventos que sempre marcaram a cidade como polo turístico regional.