ExpoSul Rural 2024 reúne sustentabilidade e tecnologia em Cachoeiro

Exposição de animais e máquinas, implementos e serviços agrícolas, agroindústria, artesanato, culinária e programação com as temáticas rural e ambiental para as crianças. Com o lema “Negócios, Sustentabilidade, Tecnologia e Inovação” e ainda maior que a edição passada, a ExpoSul Rural 2024 será realizada entre os dias 1º e 7 de abril, no Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim.

No entanto, os primeiros três dias serão exclusivos para o setor pecuário, com concursos leiteiros, provas de ranqueamento e outras atividades. De 4 a 7 de abril, abrem-se os portões para o público, com uma programação gratuita voltada não só aos produtores rurais, mas também à população em geral que deseja conhecer mais sobre o campo.

Leia também: Grupo Perim vai expandir Open Atacado e Varejo para Guaçuí e Venda Nova

Aliás, essa é a 5ª edição regular da ExpoSul, que neste ano terá cerca de 600 expositores (20% a mais que em 2023), entre produtores rurais, micro e pequenos empreendedores e instituições públicas e privadas. No entanto, a expectativa é que o público supere os 100 mil visitantes e o volume de negócios supere os R$ 40 milhões.

“As parcerias têm sido essenciais para a realização de grandes eventos, como a ExpoSul Rural. Para este ano, seguimos com o mesmo propósito de proporcionar uma celebração ao homem do campo e aos negócios associados ao meio rural, buscando não apenas criar uma feira memorável, mas também promover o desenvolvimento econômico e cultural de nossa região”, destaca o prefeito Victor Coelho.

ExpoSul Rural 2024

A ExpoSul também já teve 8 edições especiais (3 Leite, 3 Gastronomia e 2 RaízES). Portanto, a edição 2024 do evento ocupará o dobro de área do ano passado, incluindo tendas e áreas abertas, entre pistas para cavalos e outras atividades ao ar livre. Ao todo, a área da ExpoSul Rural será de mais de 50 mil m².

O evento tem o agro como principal eixo e agrega agroindústrias, agroturismo, máquinas e equipamentos, energia solar, soluções em irrigação, consultorias, cooperativas e bancos, oferecendo ao produtor rural todas as possibilidades de conhecimento, negócios e trocas de experiências. A ExpoSul Rural abre espaço também para micro e pequenos empreendedores dos setores de alimentação, diversão e artesanato. No entanto, as palestras e minicursos vão acontecer em um auditório climatizado e na Arena aberta, que receberá também apresentações culturais.

A pecuária de leite vem com força total, com exposição ranqueada Girolando e Gir, Concurso Leiteiro e grande participação de produtores e empresas do setor. Haverá, também, exposições ranqueadas e não ranqueadas de gado de corte. As provas de cavalos vêm fortalecidas. O Circuito Equestre ExpoSul Rural terá provas de Laço Campista, Ranch Sorting e a especializada Mangalarga Marchador. Um Encontro Estadual de Muladeiros completa a programação.

“A cada ano, a ExpoSul Rural se firma como um elo vital para o fortalecimento do agronegócio e o desenvolvimento do homem do campo, proporcionando oportunidades, conhecimento e avanços que impulsionam a prosperidade em nossa comunidade rural.”, expressa o presidente Sindicato Rural Cachoeiro de Itapemirim, Wesley Mendes.

Gastronomia regional tem destaque

A presença dos chefs de cozinha e da gastronomia regional continua com força, em aulas-show que envolvem ingredientes capixabas, agroindústrias e a cultura do Estado. Portanto, para o público infanto-juvenil, serão inúmeras as atividades, como a tradicional fazendinha educativa (com uma réplica do meio rural), a Trilha Ecológica, jogos ambientais, uma feira do segmento pet e um espaço para adoção de cães.

“A pecuária teve um crescimento mais expressivo neste ano. Serão duas exposições ranqueadas de gado de leite, uma da raça girolando e outra da raça Gir Leiteiro. Além disso, o evento terá dois concursos leiteiros, das mesmas raças. No total, devem ser cerca de 350 animais em exposição, num crescimento superior a 50% em relação a 2023. A raça Mangalarga Marchador volta à ExpoSul Rural após 4 anos de ausência, com expectativa de 200 cavalos na pista”, Zaira de Andrade Paiva, diretora do Clube Capixaba, organizador do evento.

A ExpoSul Rural é uma realização do Sindicato Rural e da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. Entre os parceiros, destacam-se Faes/Senar/Sindicatos, as cooperativas Selita, Sicoob, Cacal e Cafesul, a OCBES, Banestes e o Governo do Estado do Espírito Santo

Serviço

ExpoSul Rural 2024

Data: de 4 a 7 de abril (quinta a domingo)

Horário: quinta e sexta-feira, das 13h às 21h30; sábado, das 10h às 22h; domingo das 10h às 16h

Local: Parque de Exposições “Carlos Caiado Barbosa” – Rod. Cachoeiro x Muqui, KM 01, Cachoeiro de Itapemirim

Entrada: gratuita

Estacionamento: doação de alimento