Família é feita refém após mulher pedir alicate emprestado em Iúna

Uma família viveu momentos de terror após ser feita refém dentro da própria casa na noite do último domingo (19), na localidade de Alto Trindade, em Iúna, no Caparaó do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), informações indicavam que um casal e o filho estavam sendo mantidos reféns e trancados no banheiro da própria residência. Os policiais foram ao local e chamaram pelo morador, mas ninguém atendeu. Então, os policiais forçaram a porta na presença de dois irmãos do morador, e se depararam com a casa toda revirada.

Leia também: Carro roubado há quase um ano é recuperado em Marataízes

Devido a situação, buscas foram realizadas no imóvel, em um galpão e na casa de alguns vizinhos. Posteriormente, chegou a informação de que o morador estava na casa de um amigo, a cerca de 3km do local. Os policiais se deslocaram e localizaram as vítimas.

Questionado, o homem disse que estava em casa com a família, quando uma mulher chamou e disse que a moto dela estava com defeito. Ela pediu um alicate emprestado para resolver o problema. Quando o morador foi pegar o objeto, um homem chegou e colocou, aparentemente uma pistola calibre 380 na cabeça dele e disse para ele e sua família irem para o banheiro, pois cometeriam alguns roubos na localidade.

A residência foi revirada e cerca de R$2.200,00 em espécie, dois celulares, chave de uma motocicleta, de um carro e duas armas foram levados. Buscas foram realizadas, mas ninguém foi detido.