Farmácia em Cachoeiro: confira quais estão abertas neste domingo (11)

Está querendo saber se tem farmácia em Cachoeiro aberta? Segundo dados da prefeitura, seis farmácias estão funcionando em regime de plantão, neste domingo (11), em Cachoeiro de Itapemirim, com atendimento presencial e também entrega em domicílio.

O atendimento nos estabelecimentos comerciais do Centro e Guandu acontece das 7h às 22h. Já nas drogarias de outros bairros, o funcionamento será das 7h às 19h (facultativo até às 22:00h).

As informações são da Vigilância Sanitária de Cachoeiro.

1 – DROGARIA DANIELA

Endereço: Rua Pedro Dias, 23 – Guandu – Em frente

a Casa do Campo Tel.: 3521-6639

2 – DROGARIA CACHOEIRO

Endereço: Praça Jerônimo Monteiro, 89 – Centro

ao lado do Renê Tel.: 3511-2478

3 – DROGARIA JÚLIA

End: Av. Francisco Lacerda de Aguiar, 01 Gilberto

Machado – em frente ao CRE Tel.: 3521-0251

4 – FARMÁCIA VIDA

End: Rua Mário Imperial, 47 – Ferroviários – Em

frente ao Hospital Evangélico Tel.: 3517-3441

5 – DROGARIA JÚLIA

End: Av. José Félix Cheim, S/Nº – Zumbi – Linha

Vermelha – próx. ao Sup. Baratão Tel.: 3517-1600

6 – DROGARIA JÚLIA

Endereço: Rodovia Ricardo Barbieri, 78 – Boa Vista

Em frente ao Supermercado Otavarp Tel.: 3025-2501