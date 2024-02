Vai chover no Carnaval? Veja a previsão do tempo para o Sul do ES

O tempo segue instável em alguns trechos do Espírito Santo neste domingo (11). De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sol aparece entre nuvens e chove de forma esparsa, a partir da tarde, por toda a faixa oeste do Estado.

Na reigião Nordeste e na Grande Vitória, chove de forma rápida no início da manhã, mas o sol predomina nos demais horários. Não há previsão de chuva no litoral da região Sul.

No Sul, a previsão é de sol entre nuvens e chuva esparsa à tarde. Não chove no litoral da região. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima é de 22 °C e máxima de 35 °C.

Já nas áreas altas, a temperatura varia entre mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.