Fazenda inflável revoluciona na garantia da segurança alimentar global

A primeira fazenda inflável do mundo surpreendeu os participantes da CES 24 (Consumer Technology Association), a maior feira de eletrônicos de consumo do mundo, de 09 a 12 de janeiro, em Las Vegas (EUA). Desenvolvida pela agtech sul-coreana Midbar, a AirFarm recebeu o prêmio de melhor inovação na categoria “Segurança Humana para Todos”. Trata-se de uma solução inovadora projetada para economizar água e recursos naturais, além de permitir que qualquer pessoa, independentemente de atuar na agricultura, produza seu próprio alimento.

