Fevereiro Roxo: Comissão de Saúde debate fibromialgia no ES

A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Espírito Santo se reúne, nesta terça-feira (27), para tratar sobre a campanha de conscientização da fibromialgia, o “Fevereiro Roxo”.

Os parlamentares receberão o anestesista André Gomes Félix Cordeiro, a partir das 10h30.

A reunião com o colegiado, presidido pelo deputado estadual Bruno Resende (União), também contará com a participação de representantes de pessoas que têm fibromialgia no Estado, como Estela Almeida Barth Machado e Solange Polito Areia Lodias.